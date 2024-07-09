Ефимов: более 300 ЖК передали под заселение по программе реновации

Со старта программы реновации Москва передала для заселения 307 жилых комплексов на 76 тыс. квартир. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

«Программа реновации вышла на тот этап, когда работа четко выстроена и структурирована, а результаты ежегодно улучшаются. В Москве под заселение горожан уже передали 307 жилых комплексов, в которых насчитывается около 76 тыс. квартир. Продолжается возведение новостроек на подобранных территориях в кварталах реновации. Всего для строительства домов по программе подобрано 623 площадки, на них появится около 10,2 млн кв. м жилья», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что всего для возведения жилья по реновации подобрали 623 площадки на 10,2 млн кв. м жилплощади.

Начиная с 2017 года, в новые квартиры современных ЖК перебрались свыше 145 тыс. жителей столицы. Еще 18 тыс. москвичей находятся в процессе переезда.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, со старта программы свыше 58 тыс. семей переехали в новые дома и обустраиваются в них.

«Лидером по переездам в настоящий момент является юго-восток столицы. Кроме того, жители активно заселяются в новые квартиры в Западном, Восточном и Северном административных округах», — пояснил Овчинский.

Во всех квартирах по реновации выполняют улучшенную отделку по стандартам, которые утверждены постановлением правительства столицы.

«Первые этажи домов — нежилые, они предусмотрены под размещение вестибюлей, лифтовых холлов, комнат для хранения колясок и велосипедов, кладовых для хранения уборочного инвентаря, технических помещений и почтовых ящиков», — отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что, кроме этого, первые этажи располагают площадями, на которых открываются секции и кружки для детей, спортивные клубы, салоны красоты, кафе и магазины.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с начала текущего года для заселения по реновации передали 30 новостроек, в которые из 84 старых пятиэтажек переедут около 15 тыс. москвичей.

Всю информацию по программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах программы доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она затрагивает порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает переселение 5176 домов. Лишь в прошлом году в городе передали для заселения 59 домов, которые обеспечили жильем более 47 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал удвоить темп реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам возведения жилой недвижимости. В течение последних 5 лет по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда»объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.