Ефимов: более 30 новостроек построят на северо-западе Москвы по реновации

По программе реновации в Северо-Западном административном округе столицы строят 20 домов, а еще 11 на данный момент проектируется, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суммарно в СЗАО в программу реновации вошли порядка 432 старых дома, а в новые квартиры переедут свыше 86 тыс. человек.

«В СЗАО в общей сложности проектируют и строят 31 новостройку — свыше 642 тыс. кв. м жилья. Это позволит предоставить новые современные квартиры более чем 20 тыс. москвичей. Больше всего новых домов строят в Хорошево-Мневниках (6 новостроек), Северном Тушине (5), а также в Щукине (4)», — отметил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о том, в какие жилые комплексы уже заселились горожане.

«Помимо строящегося и проектируемого жилья, в СЗАО уже введено в эксплуатацию и передано под заселение 16 новостроек. В них переехали 7,9 тыс. человек. Лидер по количеству новоселов — район Хорошево-Мневники. Здесь в современные квартиры в 5 жилых комплексах переехали жители 12 старых домов», — уточнил он.

Придомовая территория всех новостроек будет благоустроена и озеленена. Помимо этого, во дворах появятся деревья и кустарники, газоны и цветники, детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха.

«На протяжении всего строительного цикла комитет контролирует качество проводимых работ и применяемых материалов, а также их соответствие требованиям проекта. В строящихся на северо-западе столицы домах по реновации для переселения жителей будет доступно свыше 7,9 тыс. квартир», — заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Особое внимание уделяется возведению жилых домов по программе реновации по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее градоначальник сообщил, что с начала текущего года по реновации в Москве ввели в эксплуатацию 23 новостройки и передали под заселение 44 ЖК.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru.

Данная программа была утверждена в 2017 году.