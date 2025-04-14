Ефимов: более 30 новостроек по реновации возводят на месте старых домов в ЮВАО

На данный момент в Юго-Восточном административном округе идет возведение свыше 30 новостроек по программе реновации на месте расселенных домов, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Почти все материалы для строительства и отделки ЖК по реновации производят в РФ. Их качество не уступает импортным аналогам, а время эксплуатации таких зданий составляет 100 и более лет.

«Новое жилье по реновации строят не только на специально подобранных площадках, но и на месте ранее расселенных домов. Так, на сегодня в ЮВАО на освобожденных территориях ведется возведение 32 ЖК. Суммарная площадь квартир в них составит 529 тыс. кв. м. Это позволит переселить почти 19 тыс. жителей», — прокомментировал вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробнее о возводимых домах в столице.

«Из более чем 30 ЖК шесть возводят на ул. Юных Ленинцев, еще четыре — на ул. Люблинской. В ЖК предусмотрено свыше 9 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации. Первые этажи будут нежилыми, где откроются объекты социально-бытового назначения: магазины, кафе, досуговые центры, частные медицинские клиники и многое другое», — объяснил он.

Известно, что около ЖК высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. Кроме того, там будет установлено современное наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Северо-Западном административном округе.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в 2017 году.