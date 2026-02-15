Ефимов: более 280 детских и спортивных площадок оборудовали во дворах домов по реновации

По итогам прошлого года во дворах новостроек в рамках реализации программы реновации появилось более 280 объектов досуговой инфраструктуры, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа реновации подразумевает не только обновление жилищного фонда, но и благоустройство придомовых территорий для комплексного улучшения качества жизни москвичей. Во дворах новостроек мы формируем комфортные общественные зоны с оборудованными детскими и спортивными площадками. По итогам 2025 года в сумме создано более 280 таких площадок — 157детских и 125 спортивных. Они уже стали популярными среди жителей новостроек. Всего по действующей программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовой территории», — уточнил вице-мэр.

Детские площадки у домов по реновации отличаются своим разнообразием. Кроме того, в рамках концепции «играй и учись» на некоторых площадках устанавливают развивающие элементы с буквами-кубиками или стационарными счетами.

Площадки для занятий спортом на свежем воздухе также варьируются в зависимости от проекта и инфраструктуры окружающего района: во дворах монтируют как функциональные спорткомплексы с турниками и различными спортивными снарядами, так и площадки для популярных игровых видов спорта, в том числе футбола, баскетбола и настольного тенниса.

«Все детские и спортивные площадки обустраивают на специальных безопасных прорезиненных покрытиях, которые эффективно защищают от легких травм и повреждений во время активного отдыха. Лидером по количеству созданных досуговых объектов стал Юго-Восточный административный округ, где появилось около 60детских и спортивных площадок. Также почти 50 из них оборудовали во дворах новостроек на востоке столицы, еще более 40 установлено на северо-востоке», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть.