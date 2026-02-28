Ефимов: более 250 горожан переселяются в дом по реновации на улице Говорова

В Можайском районе столицы город передал под заселение новый жилой комплекс, предназначенный для участников программы реновации. Квартиры в этом доме предложили более 250 москвичам, проживавшим ранее в двух старых зданиях на улице Говорова, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«К переселению по программе реновации в новый дом 14А на улице Говорова в Можайском районе приступили более 250 жителей двух соседних трехэтажек. На сегодня число расселяемых зданий в районе достигло 39. Жители восьми из них получили уведомления о начале переселения в 2025 году», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что это составляет более четверти общего числа включенных в программу реновации домов в Можайском районе.

Пока будущие новоселы занимаются оформлением документов на полученное жилье, на первых нежилых этажах новостроек функционируют центры информирования. Там специалисты столичного Департамента городского имущества помогают гражданам в заключении договоров. Как только необходимость в подобной поддержке отпадает, освободившиеся помещения передаются под магазины, объекты сферы услуг или городские учреждения. При возникновении потребности рядом с новыми жилыми комплексами также могут быть построены дополнительные объекты инфраструктуры.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, центр информирования по переселению для жителей 1 и 2 корпусов дома 16 на улице Говорова заработал в заселяемом ЖК в конце января. За прошедшее время согласие на переселение дали около 85% жителей — почти 210 человек, которые уже приступили к оформлению документов на комфортное жилье».

«Пока готовятся проекты договоров, участники программы реновации, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru (https://www.mos.ru/), могут выбрать удобную дату для подписания документов через суперсервис (https://www.mos.ru/services/pereezd/) „Переезд по программе реновации“. Также там можно забронировать время для нотариального заверения договора, что необходимо для семей, в которых среди собственников жилья есть несовершеннолетние, частично или полностью недееспособные лица», — сказала Соловьева.

Она добавила, что предварительная запись помогает избежать очередей и спланировать переезд без ущерба для личных планов новоселов.

Жителям домов на улице Говорова после переезда не нужно будет самостоятельно заниматься переводом детей в новые школы и детские сады, прикреплением к поликлиникам или поиском магазинов — это еще один из ключевых принципов программы реновации, нацеленный на максимальный комфорт. Он реализуется благодаря строительству новостроек в непосредственной близости от расселяемых домов при наличии свободных площадок.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, в Можайском районе передали под заселение еще один жилой комплекс по программе реновации общей площадью 14,5 тыс. кв. м. В нем 121 квартира с готовой улучшенной отделкой.

Новостройка возведена с учетом принципов безбарьерной среды и оборудована четырьмя лифтами. На прилегающей территории обустроена детская площадка, а также сделано современное освещение. Для удобства жителей город предоставляет бесплатных грузчиков и машину — услугу «Помощь в переезде» можно заказать на mos.ru или прямо в центре информирования, который работает на первом этаже новостройки.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция на портале mos.ru в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин р ассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».