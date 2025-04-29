Ефимов: более 21 тыс москвичей получили ключи от квартир в домах по реновации в САО

С момента старта программы реновации в столице в Северном административном округе (САО) свыше 21 тыс. горожан получили ключи от квартир в новостройках, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жители проживали в 101 ветхом доме.

«За время реализации программы на севере столицы договоры на квартиры в современных ЖК смогли заключить порядка 21,3 тыс. москвичей из 101 старого дома. Город предложил им равнозначное жилье в 50 новостройках в восьми районах округа. По числу новоселов САО — один из лидеров в столице, наряду с юго-востоком, востоком и западом. Всего тут планируется расселить почти 109 тыс. жителей из 515 домов», — поделился вице-мэр.

Известно, что участникам программы предоставляется жилье с улучшенной отделкой. По площади оно обычно больше освобождаемого за счет просторных кухонь, коридоров и санузлов.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал более подробно о том, где было заключено большее количество договоров на жилье по программе реновации.

«Больше всего договоров на комфортное жилье в новостройках заключили участники программы реновации в районах Бескудниковский, Головинский и Дмитровский. В Бескудниковском документы оформили более 7,3 тыс. человек из 27 старых домов, в Головинском — более 4,4 тыс. горожан из 18 зданий. В Дмитровском районе ключи от равнозначных квартир получили около 2,9 тыс. жителей из 17 расселяемых домов. В Молжаниновском районе переселение по реновации уже полностью подошло к концу», — уточнил он.

Появление комфортной среды в городе является одной из важных задач реновации. На первых этажах новых домов открываются аптеки, магазины, кафе, досуговые и образовательные центры, салоны красоты и другие предприятия.

«Суммарная площадь квартир в домах, переданных под заселение на севере столицы, составляет более 600 тыс. кв. м. Они находятся в 8 районах округа. В Головинском и Бескудниковском их по 15. Еще 6 ЖК расположены в Дмитровском районе. Придомовая территория новостроек благоустроена — там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, оборудовали детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Для безопасности и комфорта жителей установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Каждому жителю, имеющему полную учетную запись на портале mos.ru, доступен суперсервис «Переезд по программе реновации». В режиме онлайн он позволяет выбрать удобные время и дату подписания договора, оставить заявку на транспорт и услуги грузчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Программу реновации утвердили в 2017 году.