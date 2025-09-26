Ефимов: более 20 ЖК по реновации построили летом 2025 года

В течение летних месяцев 2025 года в рамках программы реновации в столице было сдано 23 новых жилых комплекса. Их совокупная площадь составила приблизительно 400 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Летом этого года в восьми округах столицы появилось 23 новостройки по программе реновации жилой площадью около 400 тыс. кв. м. Так, в Юго-Восточном административном округе возвели пять жилых комплексов, еще четыре — в Северо-Восточном. По три новостройки появились на востоке и северо-западе столицы», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в текущем году в соответствии с программой реновации планируется построить порядка 2 млн. кв. м жилья.

Придомовые территории были комплексно обустроены: проведены посадки деревьев и кустарников, созданы газоны и цветники. Для отдыха жителей обустроили спортивные и игровые площадки, а для комфортного пребывания на улице установили умные опоры освещения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, возведенные за лето новостройки расположены в 20 районах Москвы. Они включают в себя суммарно около 7 тыс. квартир. В частности, по два жилых комплекса построили в Кузьминках, Лосиноостровском и Южном Тушине, а в остальных районах — по одному.

«В новостройках соблюдены принципы безбарьерной среды: широкие проходы и коридоры в подъездах, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне. Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным москвичам», — пояснил Овчинский.

Все этапы строительства объектов по программе реновации находились под контролем Мосгосстройнадзора.

За время возведения жилых новостроек суммарно состоялось более 200 выездных проверок. В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы Комитета и специалисты подведомственного Центра экспертиз оценивали качество строительства и выполненный объем работ по благоустройству на соответствие утвержденным проектным решениям. Летом на все объекты были оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про новый дом по реновации в районе Проспект Вернадского.

Подробнее о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».