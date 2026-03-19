Ефимов: более 1,8 тыс семей переехали в новостройки по реновации в Западном Дегунине

Свыше 1,8 тыс. семей переехали в новые жилые дома с начала реализации программы реновации в районе Западное Дегунино на севере столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в Западном Дегунине началось в 2021 году, когда передали под заселение новостройку на Ангарской улице. Сейчас таких объектов уже шесть, в них переехали более 1,8 тысячи семей. Все новоселы получают квартиры с современной улучшенной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат. Благодаря действующей программе реновации в Западном Дегунине смогут улучшить свои жилищные условия около 3,3 тысячи семей из 45 старых домов», — сказал Ефимов.

В настоящий момент на первых этажах домов работают центры информирования. После завершения переселения на их месте откроются магазины, кафе, аптеки, а также пункты выдачи онлайн-заказов и другие предприятия.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, в новых жилых комплексах в Западном Дегунине суммарно свыше двух тысяч квартир с улучшенной отделкой жилой площадью около 120 тысяч кв. м. В новостройках смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Чтобы переезд участников программы был действительно комфортным, город бесплатно предоставил им при переезде грузчиков и транспорт. Услугой уже воспользовались более 1,7 тыс. переселившихся семей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил новостройку по программе реновации в Коптеве.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

