Ефимов: более 170 старых домов расселили по реновации в ВАО

В Восточном административном округе столицы жители свыше 170 ветхих домов переехали в новые квартиры по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего в ВАО планируется расселить порядка 1062 старых дома. Известно, что новые квартиры выдаются жильцам с улучшенной готовой отделкой.

«Первые старые дома в ВАО начали расселять в 2018 году. Тогда под переселение жителям передали новостройку на 5-й Парковой ул. Более чем за 7 лет число расселенных домов достигло 173. В частности, в Измайлове в новые квартиры переехали жители из 35 зданий, в Северном Измайлове — из 34. Еще 22 дома было расселено в Перове. Всего по реновации на востоке столицы в новые жилые комплексы переедут москвичи из 1062 зданий», — объяснил вице-мэр.

Уточняется, что дома, которые были расселены по реновации, демонтируют с помощью технологии «умный снос». На освобожденных площадках строится новое жилье с инфраструктурой и благоустроенными территориями.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился подробностями о том, в каких районах были возведены дома по реновации.

«На востоке столицы город возвел 64 новостройки. Они расположены в 12 районах округа. В частности, в Перове построили 13 ЖК, в Северном Измайлове — 11, а в Косино-Ухтомском — еще семь. Все они возведены с учетом требований безбарьерной среды. В подъездах широкие проходы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без дополнительных ступенек. Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья», — добавил он.

Также уточняется, что на данный момент в ВАО завершили оформление документов и переезд в новостройки около 25,5 тысячи жителей. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала о том, в каком районе больше всего было заключено договоров на переселение.

«Из них почти 5,6 тыс. человек проживают в Северном Измайлове, около 5,5 тыс. — москвичи из района Измайлово. В Перове заключили договоры на равнозначное жилье и отметили новоселье более 3,1 тыс. участников программы из 22 расселенных домов. Оформить документы на квартиры москвичам помогали сотрудники центров информирования по переселению, расположенных на первых этажах новых ЖК», — резюмировала Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что почти 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом.