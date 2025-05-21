Ефимов: более 1,7 тыс семей переехали в квартиры по реновации на востоке столицы

С начала текущего года более 1,7 тыс. семей на востоке столицы отпраздновали новоселье в новостройках по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Почти 75% горожан из данного числа воспользовались помощью города при переезде.

«С начала года в новые квартиры по программе реновации переехали почти 4,8 тыс. семей. Из них свыше 1,7 тыс. — в Восточном административном округе столицы. В частности, в Северном Измайлове новоселье отпраздновали более 500 семей, а в Перове — более 400. В районах Соколиная Гора и Гольяново в новые квартиры переехали более 300 и 200 семей», — уточнил вице-мэр.

Для того чтобы переезд по реновации прошел наиболее комфортно, город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и грузовой автомобиль. Эту услугу можно заказать на портале mos.ru — для этого нужно зайти в суперсервис «Переезд по программе реновации», затем выбрать «Помощь в переезде» или обратиться в центры информирования по переселению.

«Из 1,7 тыс. переехавших на востоке семей почти 75% — более 1,3 тыс. — воспользовались сервисом „Помощь в переезде“. Из них почти 400 оставили заявки на грузчиков и автомобиль в районе Северное Измайлово, еще порядка 350 — в Перове. В столичных районах Соколиная Гора и Гольяново этим сервисом воспользовались около 200 и более 160 семей», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проверил новостройку по реновации в Покровском-Стрешневе.

Программа реновации была утверждена в столице в 2017 году.