Ефимов: более 15,7 тыс жителей получили квартиры в домах по реновации в СВАО

С момента старта переселения по программе реновации на северо-востоке столицы договоры на новое жилье заключили свыше 15,7 тыс. москвичей, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Квартиры находились в 95 ветхих домах.

«На северо-востоке Москвы договоры на квартиры в новостройках по программе реновации с начала переселения заключили свыше 15,7 тыс. москвичей из 95 ветхих домов. Под них были построены и переданы под заселение 49 ЖК. Всего в программу в СВАО вошло 499 домов, из которых в общей сложности будет переселено свыше 86 тыс. горожан», — уточнил вице-мэр.

Всего программой реновации в округе планируется охватить 17 районов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробно о реализации программы в Бабушкинском районе и Южном Медведкове.

«Больше всего документов на жилье в новостройках, построенных по программе реновации в округе, оформили в Бабушкинском районе — около 3,6 тыс. человек из 22 ветхих домов. В Южном Медведкове договоры на квартиры заключили около двух тысяч горожан из 10 таких зданий, сейчас переселение по действующей программе реновации тут полностью подошло к концу. В Лосиноостровском районе, где переселение началось в 2020 году, правообладателями стали почти 2,6 тыс. москвичей из 17 расселяемых домов», — добавила она.

Известно, что договоры на комфортные квартиры заключили все москвичи, чьи дома вошли в программу реновации в Северном районе. Ключи получили свыше 1,9 тыс. человек из четырех старых домов.

«Площадь квартир в новостройках, переданных под заселение, превышает 550 тыс. кв. м. Жилые комплексы расположены в 14 районах СВАО. В том числе в районах Южное Медведково, Лосиноостровской и Бабушкинский их по восемь. Еще пять в Марьиной Роще. Первые этажи в новостройках нежилые. Пока идет переселение участников программы реновации, там открыты центры информирования, в будущем на их месте появятся объекты социально-бытового назначения», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.