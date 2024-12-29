Ефимов: более 135 га земли выделили для реализации МаИП осенью 2024 года

Застройщики планируют возвести коммерческие, промышленные, образовательные и другие объекты в различных районах Москвы. Для реализации этих крупных инвестиционных проектов (МаИП) город передал им в сентябре–ноябре 2024 года более 20 земельных участков, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Земля для реализации МаИП предоставляется инвесторам в 2016 года на особых условиях. Отмечается, что в приоритете — современные производства, инновационные центры, учреждения соцсферы, а также объекты транспортной, спортивной и другой инфраструктуры.

«Осенью 2024 года с инвесторами заключили 23 договора аренды участков для реализации масштабных инвестпроектов. Им выделили более 135 га земли. В результате в столице появятся учреждения образования, коммерческие, промышленные и другие объекты, общая площадь которых превысит 850 тыс. кв. м», — прокомментировал заместитель мэра.

Известно, что срок аренды земельных участков составляет пять лет — именно столько времени отводится на завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию.

Так, в рамках МаИП город предоставил инвесторам три участка площадью более 15 га на юго-востоке столицы для строительства завода по выпуску горизонтальных расточных станков и предприятия по изготовлению бытовых изделий из пластика. Общая площадь зданий составит 123 тыс. кв. м.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями реализации МаИП в городе.

«В сентябре — ноябре 2024 года землю для реализации МаИП предоставили инвесторам в девяти административных округах столицы. Больше всего — шесть участков площадью почти 100 га — находятся на территории ТиНАО. Там появятся новые заводы, корпус научно-исследовательского и инжинирингового центра, объекты административно-бытового, коммунального, складского и производственного назначения. Их общая площадь превысит 400 тыс. кв. м», — сказал он.

Таким образом, на северо-западе Москвы было выделено 5 участков общей площадью 7,2 га под возведения предприятия легкой промышленности, дорожной инфраструктуры и коммерческих объектов. Суммарная площадь построек будет превышать 130 тыс. кв. м