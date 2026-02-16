Ефимов: более 130 жителей переселяются по реновации на 1-й Мясниковской улице

Жителям дома в столичном районе Богородское по адресу: улица Миллионная, д. 15, к. 2, предоставят новые квартиры в строении на 1-й Мясниковской улице, д. 16А. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Дом 16А на 1-й Мясниковской улице — седьмая новостройка, которую город передал для переселения участников программы реновации в районе Богородское с начала реализации программы. Предложения равнозначных квартир в ней получили свыше 130 жителей из дома 15, корпуса 2 на Миллионной улице. Теперь число старых зданий, из которых горожане уже переехали в новостройки или переселяются в настоящее время, достигло 16. Жители 12 из них получили уведомления о начале переселения в прошлом году», –отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего же в районе Богородское планируется обеспечить современным жильем свыше 25,4 тыс. человек из 144 подлежащих сносу зданий.

Квартиры, которые подбирает город для участников программы, зачастую имеют большую площадь по сравнению со старым жильем благодаря более просторным кухням и прихожим. В новостройке выполнена готовая улучшенная отделка, установлена сантехника и светильники, что позволяет новоселам въехать в свои новые квартиры с минимальными хлопотами.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, уведомления о старте переселения жильцы четырехэтажного здания на Миллионной улице начали получать в конце декабря. В январе они уже приступили к просмотру предлагаемых вариантов.

«Сейчас уже больше половины жителей расселяемого дома — 70 человек — определились с выбором новых квартир и приступили к оформлению документов. С заключением договоров участникам программы помогают сотрудники столичного Департамента городского имущества. Обратиться к специалистам можно в Центре информирования, который работает на первом этаже новостройки с 29 января», — сказала Соловьева.

Освободившиеся площади после завершения процедуры переселения в доме на Миллионной будут задействованы под объекты инфраструктуры, что повысит комфортность района для москвичей.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новый жилой комплекс включает 84 квартиры с улучшенной отделкой. В подъездах смонтированы современные лифты, предусмотрены помещения для консьержей и хранения велосипедов и колясок.

«Придомовая территория комплексно благоустроена, а во дворе оборудованы площадки для активного отдыха и занятий спортом. Первые этажи дома нежилые, здесь смогут в скором времени открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры, такие как кафе, салоны красоты, аптеки и так далее», — сказал Овчинский.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция на портале mos.ru в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение из 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства.

Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».