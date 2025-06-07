Ефимов: более 130 участников реновации начали осмотр квартир в Царицыне

Более чем 130 жителей старой пятиэтажки столичного района Царицыно начали осмотр квартир, которые предлагаются по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ветхий дом располагается по адресу: ул. Каспийская, д. 28/1. Новостройка по реновации находится по адресу: Кавказский бул., д. 44, к. 1. Рядом расположены парк «Сосенки» и музей-заповедник «Царицыно», а также одноименная станция метро.

«Дом 28/1 на улице Каспийской — один из 10 жилых комплексов, переданных под заселение городом для участников программы реновации в районе Царицыно. К осмотру квартир в новостройке в середине мая приступили свыше 130 жителей дома 44, корпуса 1 на Кавказском бульваре. Всего по программе реновации в Царицыне планируется переселить 36 тысяч москвичей из 141 старого здания. Сейчас каждый 10-й из них уже заключил договор на новое жилье», — поделился вице-мэр.

Современные квартиры и помощь в переселении

Квартиры в новых домах отличаются удобной планировкой. В помещениях выполнена чистовая отделка, установлена сантехника и осветительные приборы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что центр информирования для жителей дома 44, корпуса 1 на Кавказском бульваре находится в соседней новостройке на Каспийской улице — доме 28, корпусе 4. Специалистам можно задать любые вопросы о переселении, в частности сотрудники департамента помогают участникам программы реновации оформить документы на квартиры.

«Ускорить переезд и сделать его более комфортным позволяет суперсервис „Переезд по программе реновации“. Так, москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут дистанционно загрузить через него копии документов, необходимых для подготовки проекта договора, а потом онлайн выбрать время и дату подписания», — рассказала Соловьева.

Продуманная инфраструктура

Недалеко от новостройки расположены магазины, детсады, школы, поликлиника, центр «Московское долголетие». Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о данном ЖК.

«Жилой комплекс на Каспийской улице состоит из двух секций и рассчитан на 97 квартир общей площадью свыше 5 тыс. кв. м. В подъездах смонтированы лифты, обустроены комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж новостройки нежилой — в будущем там смогут открыться аптека, магазин, пункт выдачи заказов или другие объекты социально-бытового назначения», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что проход в жилом комплексе сквозной: жители смогут из подъезда выйти как во двор с детской и спортивной площадками, так и на улицу, где расположена гостевая парковка. Чтобы переезд по программе реновации был для новоселов комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую.

«Сервис „Помощь в переезде“ можно заказать самостоятельно на портале mos.ru или в центре информирования по переселению», — напомнил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.