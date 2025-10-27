Ефимов: более 1,2 тыс жителей Южного Тушина осматривают квартиры по реновации

Более 1,2 тысячи жителей из восьми старых домов начали поэтапно знакомиться с квартирами в новостройке на проезде Досфлота в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для переселения по программе реновации москвичам передали жилой комплекс по адресу: проезд Досфлота, дом 2А. В него переедут более 1,2 тыс. жителей 8 домов на улицах Лодочной, Свободы и Фабрициуса. Для них на первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Туда можно обратиться по всем вопросам, касающимся переезда, а также оформить услуги суперсервиса „Переезд по программе реновации“. Всего по программе реновации в районе Южное Тушино предстоит расселить 111 старых домов, квартиры получат более 18 тысяч горожан», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в районе Южное Тушино в соответствии с программой реновации планируется расселить 111 старых домов, благодаря чему новое жилье получат более 18 тыс. человек.

Новый жилой комплекс находится в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Поблизости расположены канал имени Москвы, культурный центр «Салют», сквер, учебные заведения, медицинские учреждения, магазины, спортивные центры и остановки общественного транспорта.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, строительство жилого комплекса в проезде Досфлота велось с применением префаб-технологий. Они не только обеспечивают высокое качество модулей, изготавливаемых на заводе, но и способствуют сокращению сроков возведения многоквартирных домов.

«В новостройке 544 квартиры общей площадью свыше 31 тыс. кв. м. Восемь из них адаптировали для проживания маломобильных горожан — там широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Придомовую территорию комплексно благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники», — сказал Овчинский.

Он добавил, что для отдыха жителей во дворе обустроили детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны для отдыха.

На всей прилегающей к дому территории создана безбарьерная среда, что имеет особое значение для маломобильных граждан, включая жителей соседних домов. Они получат возможность посещать магазины, предприятия сферы услуг и городские учреждения, которые откроются на первом этаже новостройки после завершения работы Центра информирования. В настоящее время сотрудники Центра консультируют участников программы по всем вопросам, касающимся переезда, и помогают им в оформлении документов на новые квартиры.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, первыми осмотр новых квартир в сентябре начали 550 москвичей из домов по адресам: улица Лодочная, д. 23, стр. 1; улица Свободы д. 53, к. 1 и улица Свободы, д. 49, к. 1. В октябре к ним присоединились примерно 700 участников программы реновации еще из четырех домов на тех же улицах, а также из дома по адресу: улица Фабрициуса, д 15, к. 2.

«Такой поэтапный подход к организации процесса переселения позволяет создать максимально комфортные условия для будущих новоселов, поскольку сотрудники Департамента городского имущества имеют возможность уделить достаточно времени каждой семье на всех этапах — от осмотра предложенных равнозначных квартир до заключения договоров», — рассказала Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2026–2028 годах более 215 тыс. москвичей переедут или начнут процесс переезда по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».