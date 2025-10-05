Ефимов: более 11,8 тыс жителей получили жилье по реновации в СЗАО

С момента старта программы реновации свыше 11,8 тыс. жителей столицы заключили договоры на квартиры в новостройках в СЗАО, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала переселения москвичей в новостройки по программе реновации правообладателями комфортного жилья на северо-западе столицы стали более 11,8 тыс. человек. Горожане получили квартиры в 21 ЖК в 6 районах округа. Всего в СЗАО планируется переселить в новостройки свыше 86 тыс. жителей из 432 старых зданий. Большинство расселенных домов демонтируют, а на освободившихся площадках город возводит новостройки для реализации программы реновации и создает сопутствующую инфраструктуру», — уточнил вице-мэр.

ЖК возводятся так, чтобы в них было комфортно проживать в том числе маломобильным горожанам. Общедомовое пространство и дворовая территория новостроек представляют собой безбарьерную среду.

«В Северном Тушине правообладателями равнозначного жилья по программе реновации стали более 3,2 тыс. горожан. В районе Хорошево-Мневники договоры на новые квартиры заключили свыше 3,1 тыс. человек, в Покровском-Стрешневе — более двух тысяч москвичей. Участники программы получили комфортные квартиры с готовым ремонтом и необходимым оборудованием», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Для упрощения переселения для участников программы в новых ЖК функционируют центры информирования. В них можно получить ответы на любые вопросы по программе реновации, а также оформить документы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.