Ефимов: более 110 исторических зданий приобрел бизнес в столице за 5 лет

Город активно привлекает инвесторов к восстановлению исторических памятников архитектуры. Таким образом, представители бизнеса приобретают объекты недвижимости с обязательствами по их сохранению и реставрации, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвесторы могут приобрести объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения.

«С 2020 года бизнес приобрел у города около 16 тысяч квадратных метров недвижимости в столичных памятниках архитектуры. Это порядка 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания. В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия», — сказал вице-мэр.

Так столица занимается привлечением дополнительных ресурсов для сохранения уникальных особенностей исторического облика зданий города. Также предпринимателям предоставляется возможность открытия точек продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах столицы.

Известно, что инвесторы обязаны сохранять и реставрировать приобретаемые объекты культурного наследия, согласовывая работы с департаментом культурного наследия Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, инвесторы смогли приобрести около 90 помещений суммарной площадью почти 11,4 тыс. кв. м.

«Около 80% ОКН было продано по результатам открытых конкурсов и аукционов. Инвесторы приобрели 87 помещений общей площадью около 11,4 тысячи квадратных метров, а также здание дома неклассного художника А. К. Сильверсвана, построенное на рубеже XIX–XX веков. Оно является выявленным объектом культурного наследия. Остальную недвижимость в столичных памятниках архитектуры выкупили субъекты малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву», — поделился он.

За 5 лет инвесторы приобрели объекты культурного наследия в шести административных округах Москвы (преимущественно в центре), включая юг, юго-восток, восток, северо-запад и северо-восток.

Узнать больше информации об актуальных предложениях от города можно на Инвестиционном портале Москвы.