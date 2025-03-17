Ефимов: более 100 тыс человек использовали сервис «Переезд по программе реновации»

Свыше 100 тыс. человек воспользовались суперсервисом «Переезд по программе реновации» с момента его запуска, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он был запущен на портале mos.ru в ноябре 2020 года. Благодаря ему жители столицы могут получить комплекс электронных услуг, инструкций и уведомлений, касающихся переселения по программе реновации.

«Для москвичей в суперсервисе доступно шесть услуг. В частности, запись на осмотр квартиры, на которую подали более восьми тысяч заявок. Онлайн загрузили документы еще около 4,5 тыс. человек.К нотариусу записались более 200 человек, а на заключение договора — свыше 500. Суперсервис также позволяет жителям получать своевременные уведомления о каждом этапе переселения. За все время работы им воспользовались более 100 тысяч москвичей. Всего через суперсервис было направлено более 1,1 миллиона электронных уведомлений», — добавил вице-мэр.

Суперсервис уведомляет о начале переселения, предлагает новую квартиру, напоминает о необходимости подписать заявление о согласии/отказе после осмотра жилья, информирует о поданном согласии/отказе, отправляет проекты договоров с приглашением на подписание, сообщает об устранении строительных дефектов и уведомляет о подписанном договоре, предлагая помощь в переезде.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал более подробно об услугах сервиса.

«Одна из самых популярных услуг суперсервиса среди участников программы реновации — перевозка вещей из старой квартиры в новую. Всего грузчиков и автомобиль заказали более 42 тысяч человек. Суперсервис также позволяет жителям, застройщикам и генеральным подрядчикам контролировать процесс устранения строительных дефектов в новых квартирах. Данные помогают анализировать качество построенных домов, сроки устранения дефектов и риски задержек, а благодаря онлайн-услуге можно отслеживать статус проведенных изменений», — подчеркнул он.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве по программе реновации.