Ефимов: более 100 домов расселили по реновации на западе столицы

Жители свыше 100 домов, расположенных на западе столицы, были расселены по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, с момента старта программы реновации в ЗАО, под заселение было передано порядка 39 домов. Всего переселят жителей из 151 дома округа.

«С начала реализации программы реновации на западе столицы к переселению приступили 20,5 тысячи жителей 151 старого дома. В настоящий момент 105 зданий уже полностью расселены. Горожанам предоставили квартиры в 39 новостройках. Всего на западе столицы планируется расселить 548 домов, в которых проживает более 100 тыс. москвичей. Им предоставят равнозначное жилье с улучшенной отделкой», – объяснил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский прокомментировал подробности расселения жителей ЗАО по программе реновации.

«Переселение жителей по программе реновации на западе столицы началось в апреле 2018 года. Из 105 полностью расселенных домов больше всего находится в Можайском районе – 26, еще 21 – в Филях-Давыдкове и 18 – в Очаково-Матвеевском», – уточнил Овчинский.

Известно, что по реновации жителям взамен старого фонда дается равнозначная квартира в том же районе, где находится старый дом. Отмечается, что в этих новостройках развита инфраструктура, а во дворах расположены новые игровые и спортивные площадки.

«Программа реновации направлена на повышение уровня комфорта москвичей без вмешательства в их устоявшийся уклад жизни. За все время ее реализации свыше 19,6 тыс. жителей из девяти районов на западе столицы получили новые квартиры», – сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что с начала текущего года около 4 тыс. человек получили жилье в новостройках. Также с выбором определяются еще почти 1,1 тыс. граждан. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что с начала года в столице ввели в эксплуатацию 23 новостройки и передали под заселение 44 жилых комплекса, возведенных по программе реновации.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru.