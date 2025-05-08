Ефимов: более 1 тыс участков под МКД поставлены на кадастровый учет в Москве

В течение последних пяти с половиной лет за счет городского бюджета более тысячи земельных участков с многоквартирными домами были поставлены на кадастровый учет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С августа 2019 года город ведет постановку земельных участков, на которых находятся многоквартирные дома, на кадастровый учет за счет бюджета. Инициируют работы собственники жилых и нежилых помещений в зданиях. Так, за более чем пять с половиной лет на государственный кадастровый учет поставлены 1037 таких участков. В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению, например обустроить парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев», — рассказал Ефимов.

Оформление земли в общую долевую собственность расширяет права жильцов, однако они обязаны обеспечивать беспрепятственный проезд и доступ к территории для сотрудников полиции, МЧС и скорой помощи.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, чтобы подать заявку на проведение кадастровых работ, необходимо проверить, утвержден ли проект межевания для нужного участка. Это можно сделать в разделе «Документы» на странице департамента городского имущества на портале mos.ru.

«В первом квартале 2025 года на кадастровый учет поставили участки общей площадью 32 га под 48 многоквартирными домами», — добавила Соловьева.

После утверждения проекта межевания любой собственник помещения в доме может обратиться в Департамент с заявлением о проведении кадастровых работ за счет бюджета.

Далее Департамент подает заявку в Управление Росреестра по Москве, прилагая межевой план, подготовленный кадастровым инженером, включая проект межевания территории.

Как сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в течение пяти рабочих дней после приема документов участку присваивается уникальный кадастровый номер, а его основные характеристики и местоположение вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

«Управление придает особое внимание скорейшей постановке на учет земельных участков под многоквартирными домами, так как это дает жильцам дополнительные возможности и гарантии», — сказал Майданов.

После завершения процедуры сведения об участке появляются на публичной кадастровой карте Росреестра. Как только земля поставлена на учет, у каждого собственника помещения автоматически возникает право общей долевой собственности на эту территорию.