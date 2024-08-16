Ефимов: более 1 млн кв м недвижимости ввели в ТиНАО с начала года

С начала 2024 года в ТиНАО ввели в эксплуатацию свыше 1 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Из общего объема недвижимости, построенной и введенной в ТиНАО за 7 месяцев текущего года, около 950 тыс. кв. м приходится на жилье. Помимо этого, введено еще 188 тыс. кв. м социальных и промышленных объектов», — сказал Ефимов.

С начала года в Троицком и Новомосковском административных округах в эксплуатацию введены 8 образовательных объектов — 4 школы общей вместимостью 3,8 тыс. учеников и 4 детсада на более чем 1 тыс. воспитанников.

«По итогам 2024 года в округах планируется ввод 2,9 млн кв. м недвижимости, в том числе 2,1 млн кв. м жилья», — отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, ТиНАО — одна из самых активно развивающихся территорий столицы.

«Новая Москва традиционно находится в авангарде перспективного строительства. С начала года здесь выдано 57 разрешений, позволяющих начать возведение более чем 877 тыс. кв. м недвижимости», — пояснил Слободчиков.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал об итогах работы комплекса градостроительной политики и строительства за 7 месяцев текущего года и ближайших планах.