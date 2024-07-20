Ефимов: бизнес выкупил у Москвы 240 арендованных помещений с начала года

За первое полугодие текущего года представители МСП выкупили у Москвы по преимущественному праву свыше 38 тыс. кв. м недвижимости сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Право на выкуп недвижимости есть у тех предпринимателей, кто арендует ее у города не менее одного года и включен в реестр субъектов МСП. При этом реализованные на спецаукционах помещения должны не менее 5 лет быть в перечне объектов для использования МСП и находиться в аренде не менее 2 лет.

«С начала года представители малого и среднего бизнеса по праву преимущественного выкупа арендуемых у города помещений приобрели 240 объектов недвижимости общей площадью свыше 38 тыс. кв. м. Это почти в 1.5 раза больше, чем в первом полугодии 2023-го, когда с субъектами МСП было заключено 164 договора купли-продажи», — заявил Ефимов.

Недвижимость используется в различных сферах бизнеса, чаще всего — в торговле и услугах. Это помогает развивать городскую инфраструктуру и создавать новые рабочие места. После выкупа представители МСП могут свободно распоряжаться недвижимостью — продавать, сдавать в аренду, ремонтировать или реконструировать.

Больше всего объектов инвесторы выкупили у города в центре, на юге и западе столицы — свыше 100 помещений общей площадью почти 17,6 тыс. кв. м. Доля этих административных округов — 46% от общего количества договоров.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что субъектам МСП доступен выкуп уже используемую ими коммерческой недвижимости без конкурса по рыночной цене, определямой независимыми оценщиками.

«В этом случае бизнес вправе приватизировать помещение сразу или в рассрочку с ежемесячными или ежеквартальными выплатами. Последний вариант выбирает подавляющее большинство предпринимателей: в первом полугодии 2024 года они выкупили с использованием рассрочки 233 объекта общей площадью 37 тыс. кв. м», — заявил Гаман.

Перечень имущества, предназначенного для передачи субъектам МСП, опубликован на портале mos.ru. В него вошли свыше 1,1 тыс. объектов нежилого фонда общей площадью около 130 тыс. «квадратов». Их предприниматели могут выкупить у столицы по преимущественному праву. Чтобы это сделать, надо онлайн обратиться в департамент городского имущества за госуслугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Заключение договоров купли-продажи осуществляется в электронном виде.

Развитие электронных сервисов для бизнеса проходит в рамках национального проекта «Цифровая экономика».