Ефимов: бизнес-центр с террасами начали строить в Хорошевском районе

Новое офисное здание появится на Ходынском бульваре в Хорошевском районе, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новое офисное здание построят по адресу: Ходынский бульвар, з/у 20А/1, в 6 минутах ходьбы от станции метро «ЦСКА». Площадь объекта составит почти 76,6 тыс. кв. м.

«Здание возведут в рамках третьей очереди строительства крупного офисного квартала. В L-образном здании спроектировали 28 офисных этажей, где создадут 50 тыс. кв. м деловых помещений свободной планировки. Резиденты смогут трансформировать пространство под свои цели и нужды», — уточнил вице-мэр.

Завершить строительство здания девелопер планирует в 2029 году.

«На первом этаже бизнес-центра запланированы двусветные пространства вестибюля, а также въезд в двухуровневый подземный паркинг. Офисы займут со второго по 28-й этаж, последний будет техническим. Общая площадь террас, спроектированных в здании, составит около 1,8 тыс. кв. м. Они расположатся на 4, 13 и 23-м этажах. Основой L-образного здания послужат 23 колонны, они будут поддерживать верхний объем, под которым появится пространство для пешеходных маршрутов», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Для коммуникации между этажами в здании установят 20 лифтов. Внутри создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство делового комплекса.

Рядом с местом строительства уже возводят два офисных квартала: «Stone Ходынка 1» общей площадью более 111 тыс. кв. м и «Stone Ходынка 2» общей площадью почти 125 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Кунцеве появится современный многофункциональный комплекс.