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Ефимов: башенные краны в Москве впервые украсили к Новому году

В столице на строительных площадках, где возводят дома по программе реновации, башенные краны украсили к Новому году, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Также новогоднюю подсветку сделали на кранах, которые функционируют на крупных инвестиционных объектах.

«К концу декабря впервые новогодняя подсветка появится на 90 башенных кранах на 65 строительных площадках города, включая 12 участков, где возводят дома по программе реновации. Помимо новогодних пожеланий, там засияют герб столицы и логотип комплекса градостроительного политики и строительства Москвы», — уточнил вице-мэр.

Уточняется, что для башенных кранов было разработано сразу несколько оформлений. Все украшения благодаря яркому цветовому решению будут заметны издалека.

«Тематические поздравления появятся в том числе на строительных площадках таких знаковых объектов, как Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, Международная академия хоккея Александра Овечкина, многофункциональный комплекс „Олимпийский“, стадион „Торпедо“ имени Э. А. Стрельцова», — заключил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.