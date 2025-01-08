Ефимов: 9 спортобъектов возведут инвесторы столицы в 2025 году

В 2025 году застройщики планируют возвести 9 спортивных сооружений в различных административных округах столицы, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Застройщики участвуют как в строительстве новых спортобъектов, так и в реконструкции уже существующих. Они возводятся крупные спортивные комплексы и районные ФОКи.

«За 2024 год инвесторы построили девять спортивных объектов. Их общая площадь превышает 70 тыс. кв. м. Один из самых крупных объектов 2024 года был введен в эксплуатацию в мае. Это универсальный культурно-спортивный центр „Чайка“ площадью почти 18 тыс. кв. м. В наступившем году в Москве благодаря частным инвестициям появится еще 8 объектов спорта общей площадью около 58 тыс. кв. м», — прокомментировал вице-мэр Ефимов.

Он отметил, что в их числе спорткомплекс с подземной автостоянкой площадью более 14 тыс. кв. м., который находится в районе Раменки ЗАО.

Известно, что развитие спортивной инфраструктуры города благоприятно влияет на привлечение людей к здоровому образу жизни.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский уточнил, что в апреле 2024 года был введен в эксплуатацию один из спортивных объектов районного значения — ФОК на Панфиловском проспекте в Зеленограде площадью свыше 6 тыс. кв. м.

«В нем разместится тренажерный зал, а также помещения для групповых занятий. В 2025 году в Москве планируют построить еще пять районных ФОКов: в Северном Измайлове, Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, Левобережном и Москворечье-Сабурове», — добавил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025–2027 годах в городе будет возведено 36 новых спортивных объектов.