Ефимов: 86 домов расселили по реновации в Новомосковском административном округе

С начала реализации столичной программы реновации жители 86 домов в Новомосковском административном округе (НАО) переехали в новостройки, расположенные в четырех районах, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Новомосковском административном округе переселение москвичей по программе реновации началось в 2021 году. На сегодня расселили 86 домов старого жилого фонда в четырех районах округа», — сказал Ефимов.

Вице-мэр добавил, что москвичи получили ключи от новых квартир с готовой улучшенной отделкой. Так, жители 37 зданий переехали в Щербинке, 24 — во Внукове, 18 — в Коммунарке и 7 — в Филимонковском. По программе реновации в НАО всего планируется расселить 164 дома, новое жилье получат более 14 тыс. человек.

На месте расселенных домов возводят современные жилые комплексы с необходимой инфраструктурой и благоустроенными территориями. Это позволяет обеспечить волновое переселение жителей из старых зданий в современные новостройки.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, под заселение передали два новых жилых комплекса более чем на 1 тыс. квартир в Щербинке и Коммунарке. В подъездах есть лифты, помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Дворовые территории оснащены детскими и спортивными площадками со всесезонным оборудованием и нескользящим покрытием.

Министр отметил, что городские власти бесплатно предоставляют москвичам грузчиков и транспорт для переселения. Услуга доступна в центрах информирования на первых этажах новостроек. Также специалисты центра помогают участникам программы с оформлением документов. Единая система записи исключает очереди.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в Щербинке договоры на новые квартиры заключили жители 37 расселенных домов. В Внукове более тысячи человек стали собственниками жилья в 24 новостройках. В Коммунарке около 1,8 тыс. москвичей переехали в новые ЖК. В Филимонковском районе квартиры получили около 660 участников программы. Первые этажи новостроек используются под магазины и городские организации.

