Ефимов: 80 площадок в Москве готовят к работам по программе комплексного развития территорий

Подготовка к строительству ведется по 80 проектам комплексного развития территорий (КРТ), расположенных во всех городских округах столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь участков, которые ожидает редевелопмент, составляет 964 га. Сейчас по ним готовятся проекты планировки территорий или уже осуществляется их освобождение от текущей застройки», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что общие сроки реализации проектов КРТ, включая все подготовительные мероприятия, варьируются от 4 до 26 лет — в зависимости от площади и объемов строительства. Всего будет создано около 228 тыс. рабочих мест.

Заммэра добавил, что девелоперы уже ведут строительство еще на трех участках в районах Тимирязевский, Войковский и Щукино. Здесь появится более 785 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что после подготовки территорий начнется этап строительства нулевого цикла. По 80 проектам возведут 21,4 млн кв. м недвижимости, в том числе почти 11,9 млн кв. м жилья, из которых более 3,7 млн кв. м предназначено для программы реновации и других городских нужд, а также свыше 9,5 млн кв. м общественно-деловых и промышленных объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 80% проектов КРТ расположены рядом с крупными транспортными объектами. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тыс. га.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.