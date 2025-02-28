Ефимов: 8 школ и 5 детсадов построят и реконструируют в ТиНАО до 2028 года

До 2028 года в ТиНАО под руководством департамента развития новых территорий столицы планируется построить и реконструировать 8 школ и 5 детсадов. Эти объекты будут созданы в рамках адресной инвестпрограммы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, одним из приоритетных направлений для города является развитие социнфраструктуры.

«За 3 года в ТиНАО построят и реконструируют 13 новых образовательных учреждений, в общей сложности благодаря объектам в округах появится более 5,7 тыс. школьных и дошкольных мест. Например, в этом году планируется завершить строительство одной школы на 1,1 тыс. мест, дополнительного учебного корпуса для существующего объекта образования и выполнить реконструкцию зданий еще минимум двух организаций», — рассказал Ефимов.

Образовательные объекты будут возведены и модернизированы в 6 районах ТиНАО. Все они будут соответствовать столичным стандартам качества, безопасности и экологичности. Строительство ведется с учетом современных образовательных стандартов, инновационных подходов к проектированию и эксплуатации зданий. Это важный шаг для реализации принципа сбалансированной застройки.

Во всех зданиях установят системы видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. В школах и детских садах организуют посты охраны с тревожной кнопкой и оборудованием для досмотра.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в новых образовательных учреждениях создадут все условия для полноценного развития детей. Пространство будет организовано так, чтобы учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его интересы и уровень активности.

«В учреждениях можно будет заниматься не только учебной, но и научно-исследовательской деятельностью. В помещениях появятся современные универсальные и специализированные учебные кабинеты, в которых установят высокотехнологичное оборудование», — сказал Жидкин.

Возведение всех соцобъектов проходит под строгим контролем Мосгосстройнадзора.

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов за счет средств городского бюджета в настоящее время возводится 5 школ: это новое строительство и реконструкция существующих зданий с возведением пристроек на дополнительное количество мест, — отметили в комитете.

Инспекторы ведомства уже провели около 50 контрольно-надзорных мероприятий на этих объектах.

В школах оборудуют спортивные блоки с просторными залами для занятий гимнастикой и физкультурой, актовые залы для мероприятий, а также современные пищеблоки. На прилегающих территориях появятся благоустроенные школьные дворы с зонами для спорта и озеленением.

В детских садах создадут просторные пищеблоки полного цикла, буфеты, раздевалки, методические и медицинские кабинеты, спальни, кружковые комнаты, залы для занятий и групповые ячейки. В зданиях установят окна с увеличенным остеклением, организуют удобные выходы на улицу и оборудуют игровые площадки.

С присоединения новых территорий к Москве в ТиНАО уже построили и ввели в эксплуатацию свыше 160 образовательных объектов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что с 2011 года в городе возвели 1118 соцобъектов, в том числе 648 школ и детсадов.

Строительство соцобъектов в Москве соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».