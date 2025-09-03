Ефимов: 8 объектов образования появятся на востоке Москвы за счет инвесторов

На территории ВАО возводят восемь образовательных учреждений. Суммарная площадь объектов составляет около 25 тыс. кв. м. Работы ведутся за счет инвесторов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент в Восточном административном округе инвесторы строят восемь объектов образования в районах Измайлово, Метрогородок, Гольяново, Перово и Северное Измайлово. Суммарная площадь объектов превысит 24,8 тыс. кв. м. В общей сложности они рассчитаны почти на 1700 мест: 250 школьных и 1425 дошкольных. Образовательные объекты возводят силами инвесторов. В будущем они дополнят социальную инфраструктуру востока столицы, семь из них станут частью системы московского образования», — прокомментировал вице-мэр.

Появление новых объектов образования является важной составляющей развития гармоничной городской среды. В каждом из них создают пространства для эффективного учебно-воспитательного процесса. Благодаря этому родители могут выбрать для детей школу или детсад рядом с домом и не тратить много времени на дорогу.

«Все восемь объектов возводятся за счет внебюджетных средств. Так, девелопер ФСК строит в Гольянове образовательный комплекс площадью почти 8,4 тыс. кв. м. В его состав войдет школа на 250 мест и детский сад для 125 дошкольников. Еще одно здание строит Группа компаний „ПИК“ в районе Метрогородок. Там на территории нового жилого квартала появится детский сад с бассейном, рассчитанный на 250 воспитанников», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Все этапы возведения социальных объектов на востоке столицы контролирует Мосгосстройнадзор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии после реконструкции школы № 1770.