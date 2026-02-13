Ефимов: 74 инфраструктурных договора заключили инвесторы с Москвой в 2025 году

В минувшем году инвесторы заключили со столицей 74 инфраструктурных договора, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инфраструктурные договоры дают возможность обеспечить жилую застройку необходимыми социальными объектами и местами приложения труда. Застройщики возводят и передают мегаполису объекты инфраструктуры, соответствующие установленным требованиям.

«В заключенных между Москвой и девелоперами договорах фиксируются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности. Из 74 договоров, заключенных в 2025 году, 31 нацелен на создание мест приложения труда, еще 43 — на возведение объектов социальной инфраструктуры. За прошедший год количество таких документов увеличилось почти вдвое: в 2024-м было заключено 18 договоров на строительство и передачу городу 22 социальных объектов», — сказал Ефимов.

Благодаря механизму инфраструктурного договора вся новая жилая застройка будет обеспечена школами, детсадами и поликлиниками, а также рабочими местами на различных предприятиях. Они будут вводиться в эксплуатацию одновременно с жилыми корпусами.

«Договоры между городом и застройщиками помогают создать удобную и безопасную городскую среду для москвичей. Так, среди столичных районов договор на наибольшее количество инфраструктурных объектов заключен для развития территории Рублево-Архангельское в 120-м квартале района Кунцево: здесь в период с 2026 по 2039 год построят и передадут в собственность города два образовательных комплекса, четыре школы и семь детских садов. Таким образом, будет создано 2690 дошкольных и 5570 школьных мест. Также построят городскую поликлинику на 1 тыс. посещений в смену», — добавил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/14195050/), что в текущем году планируется построить свыше 100 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов.

Возведение в мегаполисе социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/infrastruktura-dlya-zhizni/).