Ефимов: 670 москвичей осматривают квартиры по реновации в Обручевском районе

Почти 670 жителям трех старых пятиэтажек, расположенных на улице Архитектора Власова, Москва предоставила комфортабельные квартиры в новом доме по адресу: ул. Гарибальди, д. 26. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Обручевском районе к переселению по программе реновации в дом 26 на улице Гарибальди приступили около 670 москвичей из трех старых пятиэтажек. Комфортные квартиры в новостройке город предложил жителям корпусов 1–3 дома 33 на улице Архитектора Власова. Это второй жилой комплекс, переданный для переселения участников программы на улице Гарибальди в Обручевском районе. В настоящее время новые квартиры здесь получили все жители восьми расселенных домов — более 1,5 тыс. человек», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в этом районе планируется переселить свыше 3,5 тыс. москвичей из 17 зданий.

Инфраструктура и удобство ЖК

Современные жилые комплексы делают городскую среду более гармоничной и удобной для жизни. На первых этажах новостроек размещаются коммерческие объекты: магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи интернет-заказов, салоны красоты, сервисные центры и другие учреждения социальной инфраструктуры. Это обеспечивает жителям доступ к необходимым товарам и услугам, а предпринимателям дает возможность развивать бизнес, ориентируясь на запросы местного населения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жилой комплекс на улице Гарибальди включает два корпуса с четырьмя секциями. В нем расположены 300 квартир общей площадью более 17 тыс. кв. м. Три квартиры специально адаптированы для маломобильных граждан и их семей: в них предусмотрены широкие коридоры, поручни в санузлах, а также дверные глазки, ручки и розетки, установленные на удобной высоте.

«В подъездах жилого комплекса смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Для того чтобы переезд в новые квартиры был комфортным, мы бесплатно предоставляем грузчиков и транспорт для перевозки вещей. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать онлайн на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — сказал Овчинский.

Новоселам не потребуется менять привычные поликлиники, детские сады, школы и магазины или прокладывать новые маршруты. Поскольку старые дома находятся рядом с новым жилым комплексом, вся прежняя социальная инфраструктура останется для них доступной.

Помощь с документами при переезде

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что предложения о равноценных квартирах жителям трех пятиэтажек на улице Архитектора Власова город направил в конце октября. Осмотр новых квартир они начали 27 ноября. С оформлением документов участникам программы помогают специалисты департамента городского имущества в Центре информирования, который работает в соседнем жилом комплексе — доме 33 на улице Профсоюзной. Для упрощения процедуры заключения договора москвичи могут заранее загрузить на портал mos.ru в суперсервисе «Переезд по программе реновации» копии личных и правоустанавливающих документов, необходимых для подготовки проекта.

«Также с его помощью можно записаться на осмотр жилья, а потом забронировать подходящий день подписания договора. Если среди собственников квартиры есть несовершеннолетние, частично или полностью недееспособные члены семьи, договор необходимо заверить нотариально. Такая опция в суперсервисе тоже предусмотрена. Для участников программы реновации посещение нотариуса будет бесплатным: оплату услуг возьмет на себя город», — сказала Соловьева.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно понять, как организован процесс, узнать перечень необходимых документов и воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если указать индивидуальные параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранне мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении с пятиэтажными домами.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».