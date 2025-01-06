Ефимов: 60 тыс.заявок на госуслуги обработала Москомархитектура в 2024 году

В 2024 году Москомархитектура (Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы) обработал около 60 тыс. обращений по предоставлению госуслуг в сфере строительства и архитектуры, прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что заявки подавались через портал mos.ru.

«Онлайн-услуги в сфере градостроительства значительно ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях. В 2023 году специалисты приняли решения по 57,1 тыс. обращений на предоставление государственных услуг, оказываемых Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а в 2024 году — по 59,4 тыс.», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Это является важным этапом в цифровизации строительной отрасли.

Таким образом, в 2024 году наиболее востребованными госуслугами комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, которые доступны в электронном формате на портале mos.ru, стали «Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве», «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москве», «Приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы».

«В 2024 году выдали более девяти тысяч градостроительных планов земельных участков, 11 тыс. уведомлений о приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы. Также оформлено почти 14 тыс. решений о приемке исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в столице», — уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По данным столичного департамента информационных технологий, популярность электронных услуг постоянно растет благодаря удобству использования. Получить необходимые услуги в сфере строительства можно через портал mos.ru, в разделе «Строительство, реконструкция и ремонт» каталога услуг для бизнеса.

Развитие онлайн-услуг в градостроительной сфере ведется столичным комитетом по архитектуре и градостроительству совместно с городским департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».