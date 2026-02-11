Ефимов: 60 новостроек возвели на месте старых домов в 2025 году

За прошедший год в рамках реализации программы реновации на месте сноса старых домов возвели 60 жилых комплексов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Один из основных принципов программы реновации — это волновое переселение граждан, которое удается соблюдать благодаря строительству новых жилых комплексов на месте снесенных домов. В столице уже построили 96 таких многоэтажных домов в 10 округах, в том числе 60 из них — в 2025-м. В частности, в прошлом году 14 новостроек появилось в ЮВАО, по восемь домов возвели на северо-востоке и юго-западе столицы, в ВАО и СЗАО — по 7 новостроек», — поделился Ефимов.

После того как здание полностью расселят, его демонтируют по технологии «умный снос». На освобожденных территориях возведут новые жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой.

«Возведенные в 2025 году новостройки на месте сноса расположены в 34 районах столицы. Из них шесть жилых комплексов возвели в Кузьминках. Еще пять в Люблине, по 3 — в Лосиноостровском и Косино-Ухтомском районах, а также в Царицыне и Зюзине. Все новостройки город проектировал и строил с учетом принципов безбарьерной среды. В подъездах широкие проходы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворах — широкие пешеходные дорожки, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками, так и маломобильным жильцам с инвалидностью», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство домов по программе реновации в столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации выполнена более чем на четверть.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.