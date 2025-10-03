Ефимов: 60 домов построили в столице с начала года по реновации

С начала текущего года в девяти округах столицы было построено порядка 60 новостроек для реализации программы реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года город возвел для программы реновации 60 ЖК. Суммарно в них более 18 тыс. квартир — это свыше 1 млн кв. м жилья. Дома расположены в девяти округах столицы. В частности, в Юго-Восточном административном округе появилось 11 домов. 10 новостроек возвели в Восточном, девять — в Северо-Восточном административном округе. Еще семь жилых комплексов достроили на юго-западе столицы. Всего для реализации программы реновации в этом году планируется возвести около двух миллионов квадратных метров жилья», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Дворы новостроек комплексно благоустроили. Там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, а также оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом.

«Новые жилые комплексы появились в 37 столичных районах. Например, в Богородском, Кузьминках, Люблине и Царицыно построили по четыре многоквартирных дома. По три — в районах Коптево и Косино-Ухтомский. В подъездах новостроек смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству жилых объектов по реновации.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.