Ефимов: 6 участков с объектами незавершенного строительства реорганизуют по программе КРТ

Во время редевелопмента на территориях 6 площадок с незавершенными объектами строительства возведут детсады, школы, современное жилье, деловую недвижимость, а также современные производства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации шести участков общей площадью более 126 га, на которых находятся в том числе недостроенные объекты, простоявшие десятки лет. Планируемая площадь застройки территорий составляет около 4,4 млн кв. м», – сказал Ефимов.

Ефимов: 6 участков с незавершенными объектами реорганизуют по программе КРТ

Во время редевелопмента на территориях 6 площадок с незавершенными объектами строительства возведут детсады, школы, современное жилье, деловую недвижимость, а также современные производства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации шести участков общей площадью более 126 га, на которых находятся в том числе недостроенные объекты, простоявшие десятки лет. Планируемая площадь застройки территорий составляет около 4,4 млн кв. м», – сказал Ефимов.

Он добавил, что реализация проектов в Москве принесет более 48 тыс. новых рабочих мест.

Участки площадью от 0,56 до 63,55 га располагаются в 5 административных округах Москвы - 2 на севере, по одному – северо-востоке, юго-востоке, юго-западе и западе.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, на участках построят порядка 2,5 млн кв. м жилых объектов, из которых свыше 165 тыс. кв. м придется на программу реновации и другие нужды.

«Свыше 1,8 млн кв. м займет общественно-деловая недвижимость и почти 70 тыс. кв. м – современные производства», – рассказал Гаман.

После утверждения проектов планировки территории определят все характеристики объектов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Москве ведут реализацию 77 проектов КРТ. На месте складов и старых зданий построят свыше 19,5 млн кв. м недвижимости.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработку проектов ведут по поручению Сергея Собянина.