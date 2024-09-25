Ефимов: 6 тыс москвичей начнут переселение по реновации в сентябре и октябре

Жители 12 московских домов начали переселяться в новые квартиры по реновации в сентябре. Еще из 13 старых домов переезжать в современные ЖК жители начнут в ближайшее время, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В сентябре передают под переселение 11 домов, которые построили по программе реновации. В них переселятся свыше 6 тыс. жителей. Новые дома располагаются в 6 административных округах Москвы. Большая их часть — на востоке города.

«Новые дома, возведенные по программе реновации, расположены в 6 административных округах. Так, 4 жилых комплекса находятся в Восточном, по 2 новостройки — в Юго-Восточном и Западном, по 1 дому — в Центральном, Южном и Северном административных округах», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что для переезда подготовили свыше 2,8 тыс. квартир.

Инфраструктура современных ЖК

На придомовых территориях новостроек размещены спортивные, детские площадки и зоны отдыха. Все ЖК проектировали, учитывая принцип безбарьерной среды, благодаря которому обеспечивается доступность для родителей с детскими колясками, а также для маломобильных жителей. Первые этажи зданий занимают нежилые помещения, предназначенные для создания объектов услуг, коммерческих объектов и другой необходимой инфраструктуры.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, по программе реновации планируют переселить 25 старых домов. При расселении жители переезжают в границах своего района, а для части из них улучшается транспортная доступность.

«К примеру, будущие новоселы в Нагорном районе переезжают в дом в Электролитном проезде. Он расположен в трех минутах ходьбы от станции метро „Нагорная“» — пояснил Овчинский.

Поэтапное переселение

Горожане переезжают по реновации поэтапно. На данный момент переселение начали в 4 старых домах в Нагорном районе, по 2 дома переселяются в Фили-Давыдкове, Любнине и Войковском районе, а по 1 дому — в Восточном и Пресненском районах.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, департамент направил 1,9 тыс. москвичам предложения равнозначных квартир в 6 столичных районах. Они уже начали осмотр нового жилья.

«Для удобства участников программы на портале mos.ru действует суперсервис „Помощь при переезде в рамках программы реновации“. С его помощью москвичи с полной учетной записью могут онлайн записаться на осмотр квартиры с выбором даты и времени», — сказал Гаман.

Программа реновации в Москве

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в сентябре для заселения по реновации будут переданы 11 новых домов.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает переселение 5176 домов. Лишь за прошлый год в городе передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темп реализации программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет в столице по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья удвоился — с 3 до 5–7 млн кв. м в год.