Ефимов: 55 новостроек передано под заселение по реновации в СВАО

С момента старта программы реновации в Северо-Восточном административном округе передали под заселение 55 домов, которые находятся в 14 районах, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По реновации в городе не только возводят современные ЖК, но и создают комфортную городскую среду для жителей. На первых этажах домов открываются объекты социально-бытового назначения.

«В 2018 году под заселение по программе реновации в СВАО передали первые новостройки на улицах Полярной и Летчика Бабушкина, а также в проезде Дежнева. Сегодня количество таких жилых комплексов достигло 55 — там оборудовали более 12 тыс. квартир общей площадью свыше 650 тыс. кв. м. На сегодня в них переехали или еще находятся в процессе переселения 8,9 тыс. семей. Всего в рамках действующей программы реновации в Северо-Восточном административном округе предстоит расселить 499 домов. Новые квартиры получат около 32 тыс. семей», — подчеркнул вице-мэр.

Известно, что придомовые территории организованы по принципу «двор без машин»: автомобили могут парковаться на специальной наземной или подземной парковке, а внутренняя часть территории предназначена для игр, занятий спортом, а также для отдыха жильцов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о новостроках.

«55 домов находятся в 14 районах СВАО. Так, 10 домов передали под заселение в Лосиноостровском районе, по 8 — в Южном Медведкове и Бабушкинском районе, еще по 5 ЖК — в Марьиной Роще и Северном Медведкове. В подъездах новостроек смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. В квартирах выполнена улучшенная отделка. Это позволяет переехать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. Для комфортного переезда город бесплатно предоставляет участникам программы реновации грузчиков и автомобили в рамках услуги „Помощь в переезде“. Заказать ее можно на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению», — уточнил он.

За все время действия программы в СВАО город предложил комфортные квартиры в 55 новых ЖК москвичам из 128 расселяемых домов.

«В Бабушкинском районе за все время реализации программы к переселению в новостройки приступили более 1,4 тыс. семей из 22 старых зданий, в Лосиноостровском — свыше 1,2 тыс. семей из 20 таких домов, а в Южном Медведкове — почти 900 семей из 10 пятиэтажек, включенных в программу реновации. Сейчас большинство горожан уже оформили документы и стали правообладателями современных квартир», — резюмировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

