Ефимов: 53 градостроительных плана для реновации в ЮВАО выпустили за 9 месяцев

В период с января по сентябрь 2025 года Москомархитектура предоставила свыше 50 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для квартальной застройки в Юго-Восточном административном округе в рамках программы реновации. Этот показатель на треть превышает значения аналогичного периода 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Из 53 выданных ГПЗУ большая часть приходится на районы Кузьминки и Люблино. Именно там сегодня наиболее активно реализуется программа реновации: формируются современные жилые кварталы с продуманной инфраструктурой, безопасными дворами и сохранением привычной социальной среды», — отметил Ефимов.

Использование квартальной застройки дает возможность не только обновить устаревший жилой фонд, но и сформировать гармоничную и благоустроенную городскую среду, где учтены потребности в транспорте, озелененных территориях и социальных учреждениях. Этот метод также способствует разгрузке инженерных коммуникаций, оптимизирует планировку кварталов и создает по-настоящему комфортные условия для жизни новых жителей.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в рамках программы реновации проектирование каждого дома ведется индивидуально, с ориентацией на конкретный контекст места и стандарты современной городской среды.

«При этом вся работа ведется согласно единой градостроительной стратегии, обеспечивающей системность и высокое качество застройки по всему городу», — сказала Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% энергоресурсов в сравнении со старыми пятиэтажками.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».