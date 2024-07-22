Ефимов: 5 инвесторов возведут предприятия на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы 5 компаниям предоставлены участки под создание и расширение производств. В рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) с 2022 года землю можно взять в аренду за 1 рубль в год, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На северо-востоке столицы по льготной ставке один рубль в год с 5 инвесторами заключены договоры аренды земельных участков. Они возведут предприятия медицинской, легкой, электронной и химической отраслей промышленности. Размер инвестиций в реализацию проектов может превысить 2,5 млрд рублей», — заявил Ефимов.

Землю предоставляют в аренду на 5 лет без торгов тем инвесторам, которые намерены возводить новые или развивать уже существующие производства.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с марта 2022 года инвесторы могут арендовать землю под локализацию производства по льготной ставке — один рубль за участок в год. Так, в СВАО будут созданы предприятия по выпуску ортопедических изделий, средств автоматизации и систем управления, форменной и гражданской одежды, косметической продукции. Там смогут трудоустроиться более 870 человек», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мера поддержки позволяет инвесторам снизить затраты и в короткие сроки наладить выпуск важной для экономики города продукции.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что инвесторы получили 3,8 га земли по льготной ставке в Останкинском районе, Отрадном, Северном, Свиблове и Южном Медведкове.

«Договоры заключены на 5 лет, в течение которых они должны завершить строительство производств площадью примерно 42 тыс. кв. м и приступить к выпуску продукции», — уточнил Гаман.

На территории в 1,4 га на Вилюйской улице появится предприятие по пошиву одежды — это самый большой из предоставленных участков. Площадь объекта — почти 10 тыс. кв. м, там смогут работать 150 человек.

Самый маленький участок, площадь которого 0,25 га, выделили инвестору на Дмитровском шоссе. На нем возведут производство ортопедических медизделий площадью 2,2 тыс. кв. м. Там создадут 60 профильных рабочих мест.

Землю для реализации МаИП Москва выделяет в аренду без торгов на 5 лет. Такими проектами могут быть производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспорта, спорта и др. Благодаря им в городе появляются современная инфраструктура и новые рабочие места.

Ранее Собянин рассказал, что для строительства производств инвесторы получили от столицы 46 участков по ставке 1 рубль в год.