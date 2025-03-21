Ефимов: 48 жилых, торговых и офисных объектов построят возле городских вокзалов

К 2030 году инвесторы планируют построить 48 объектов коммерческого и жилого назначения в рамках развития территорий, которые прилегают к транспортным узлам у станций метро. В результате вблизи 37 городских вокзалов будет создано почти 3,5 млн кв. м офисной, торговой и жилой инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице активно продолжается формирование транспортных хабов. В течение следующих пяти лет вблизи 37 городских вокзалов появятся 48 новых объектов жилой, торгово-развлекательной и деловой инфраструктуры. Общая площадь недвижимости составит почти 3,5 млн кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря реализации данных проектов различные районы города получат более 45 тыс. новых рабочих мест.

Оператором программы по развитию территорий около станций метро является АО «Мосинжпроект». Более 50% от общего объема площадей, запланированных к вводу в эксплуатацию до 2030 года, займут торговые и офисные помещения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в ближайшие пять лет в столице планируется построить около 635 тыс. кв. м торговых площадей.

«Проекты реализуют в 10 административных округах столицы: по одному — в центре, на северо-востоке и в Новомосковском округе, по два — на юге, востоке, юго-западе и северо-западе, четыре — на севере, шесть — на юго-востоке и семь — на западе», — рассказал Гаман.

Одним из ключевых проектов станет деловой центр «Хорошевская площадь» в Хорошевском районе на севере Москвы. В его составе появятся магазины, рестораны и предприятия сферы услуг. Разработкой проекта занимается холдинговая компания «Современные деловые пространства», чья дочерняя структура ранее выиграла конкурс на реализацию проекта.

Как пояснил исполнительный директор по девелопменту инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Павел Дудулин, на пересечении Хорошевского шоссе и улицы Куусинена инвестор создаст многофункциональный комплекс, включающий офисные и торгово-развлекательные помещения площадью около трех тысяч квадратных метров.

«На данный момент получена вся разрешительная документация, и в начале второго квартала текущего года начнутся работы нулевого цикла. Всего благодаря строительству нового комплекса появится более двух тысяч новых рабочих мест», — сказал Дудулин.

По предварительным оценкам, реализация этого проекта принесет в городской бюджет более пяти миллиардов рублей.