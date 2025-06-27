Ефимов: 460 горожан переселяются в новостройку по реновации в Царицыно

Столица предложила москвичам из четырех пятиэтажек, расположенных в районе Царицыно, комфортное жилье по программе реновации, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена по адресу: ул. Ереванская, д. 4, к. 2.

«В Царицыне свыше 460 горожан поэтапно приступают к переселению в жилой комплекс, расположенный по адресу: улица Ереванская, дом 4, корпус 2. Он стал уже третьей новостройкой в районе, в которой жители начали осматривать квартиры по программе реновации этой весной. Всего здесь предстоит переселить примерно 36 тысяч москвичей из 141 старого здания. Сейчас переселение коснулось жителей уже каждого шестого такого дома», — уточнил вице-мэр.

Дом возведен с учетом критериев безбарьерной среды, что особенно важно для старшего поколения горожан, а также родителей с маленькими детьми.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробнее о данной новостройке в столичном районе Царицыне.

«Первыми предложения равнозначных квартир в новостройке в конце мая получили около 120 жителей дома 2, корпус 1, на Ереванской улице, в середине июня к ним присоединились еще 125 москвичей из дома 4, корпус 1, на той же улице. К осмотру жилья горожане приступили 20 июня. В конце месяца с выбором квартир начали определяться около 220 горожан из дома 12, корпус 2, и дома 6, корпус 1. По вопросам, связанным с оформлением документов, будущих новоселов консультируют сотрудники Департамента в Центре информирования, который открылся на первом этаже новостройки на Каспийской улице — доме 28, корпусе 4. Благодаря поэтапному началу осмотров специалисты смогут уделить больше времени каждой семье и сделают процесс переселения для жителей старых пятиэтажек более комфортным», — объяснила она.

Расселяемые дома расположены в шаговой доступности от ЖК, поэтому после переезда участникам реновации не придется прикрепляться к новой поликлинике, отдавать детей в другие сады и школы, строить новые транспортные маршруты.

«В пятисекционном жилом комплексе на Ереванской улице 253 квартиры общей площадью свыше 14 тыс. кв. м. В них выполнена готовая улучшенная отделка, что позволит жителям переехать туда сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. Кроме этого, две квартиры город оборудовал для маломобильных горожан с инвалидностью — там широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Первые этажи в новостройке нежилые — в будущем на них откроются аптеки, магазины, кафе, досуговые центры для детей и другие объекты социально-бытового назначения. Для того чтобы переезд жителей по программе реновации был более комфортным, они могут воспользоваться сервисом „Помощь в переезде“. Город бесплатно предоставит грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. Сервис можно заказать через портал mos.ru или в Центре информирования по переселению», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В столичном департаменте информационных технологий напомнили, что подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году новое жилье по программе реновации получили больше 18 тысяч москвичей.