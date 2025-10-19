Ефимов: 45 новостроек передано под заселение по реновации на западе Москвы

В Западном административном округе столицы в рамках программы реновации было введено 45 новых жилых зданий. Совокупная площадь квартир в этих домах составляет более 720 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первые письма с предложением равнозначных квартир жители Западного административного округа получили в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. На сегодня количество таких новостроек достигло 45. В них суммарно предусмотрено около 13,8 тыс. квартир общей площадью свыше 720 тыс. кв. м. В округе приступили к переселению или уже переехали по программе реновации 10 тысяч семей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в ЗАО планируется к расселению 548 домов, а новые квартиры получат свыше 37 тыс. семей.

Участникам реновации предоставляются благоустроенные квартиры с усовершенствованной отделкой, что дает возможность заселиться сразу, без необходимости делать дополнительный ремонт. Как правило, новое жилье оказывается больше старого благодаря более просторным кухням и широким коридорам.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жилые комплексы, переданные для заселения по программе реновации, расположены в девяти районах Западного административного округа. В частности, девять зданий введено в районах Можайский и Проспект Вернадского, восемь — в Фили-Давыдково, и семь — в Очаково-Матвеевском.

«В подъездах новостроек оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. Придомовая территория благоустроена: там предусмотрены площадки для активного отдыха и спорта, установлены объекты наружного освещения и видеокамеры», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что по реновации заселили еще 14 новостроек.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».