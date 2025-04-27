Ефимов: 400 жителей района Щукино переедут в новостройку по реновации

В районе Щукино на северо-западе Москвы участникам программы реновации предоставили современное жилье в новом доме по адресу: ул. Авиационная, д. 61/2. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«В новостройку по программе реновации переедут более 400 жителей старого здания по адресу: Новощукинская улица, д. 4. Москвичи приступили к осмотру квартир в доме 61/2 на Авиационной улице в конце марта. Всего по программе реновации в районе Щукино предстоит расселить 42 дома», –отметилЕфимов.

Он уточнил, что новые квартиры получат 8 тыс. жителей Москвы.

ЖК построен на месте снесенной пятиэтажки, где было 80 квартир — это примерно 45% от количества жилых помещений в новом здании. Старый дом демонтировали в конце 2022 года.

По слоавам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имуществаМаксима Гамана, как и все дома по реновации, этот жилой комплекс соответствует принципам безбарьерной среды, что обеспечивает комфорт маломобильным гражданам, пожилым людям и семьям с детьми. На первом этаже работает Центр информирования, где специалисты бесплатно консультируют по вопросам переселения и помогают с документами.

«Кроме того, суперсервис на портале mos.ru позволяет москвичам воспользоваться некоторыми вспомогательными сервисами удаленно, например загрузкой документов, сокращая время пребывания в Центре информирования и делая его посещение более комфортным», — сказал Гаман.

Новостройка расположена всего в двух минутах ходьбы от расселяемого дома. В шаговой доступности — детские сады, школа, поликлиники. До станции метро «Щукинская» и одноименной платформы МЦД можно добраться менее чем за 10 минут. Рядом также находятся Москва-река и парк «Щукинская набережная».

Ка рассказалминистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политикиВладислав Овчинский, вдоме на Авиационной улице 182 квартиры с улучшенной отделкой, включая три, адаптированные для маломобильных жителей: с расширенными дверными проемами, коридорами и специальной сантехникой.

«Площадь всех квартир превышает 10 тыс. кв. м. В подъезде смонтированы лифты, оборудована комната для консьержа и помещения для хранения колясок и велосипедов», — сказалОвчинский.

На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки с резиновым покрытием, а также зона отдыха. Для безопасности жителей установлены уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в столичном департаменте информационных технологий, разобраться в нюансах переезда поможет подробная инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru. В ней описана организация процесса, перечислены документы для заключения договора, а также даны ссылки на полезные сервисы. Если указать индивидуальные параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию с учетом конкретных обстоятельств.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».