Ефимов: 4 пешеходных моста построят в столице до конца 2027 года

Для того, чтобы улучшить пешеходную связность берегов на юге, западе и северо-западе города идет проектирование четырех мостов, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, набережная Марка Шагала и затон Новинки преобразятся благодаря масштабному проекту благоустройства. Он включает 4 км дорог, свыше 2 км терренкуров, 6 павильонов, а также причалы для водных аттракционов, проката и сада водных растений. Также построят два новых моста: 500-метровый мост соединит Хорошево-Мневники и Крылатское, а 400-метровый — Хорошево-Мневники и Филевский Парк, создав новые прогулочные маршруты.

«До конца 2027 года в городе планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 м появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от МЦК до Проектируемого проезда № 4062. Еще два сооружения длиной 500 и 400 м возведут через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка „Фили“», — поделился вице-мэр.

Уточняется, что последние два объекта будут возведены в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. На данный момент все объекты — на стадии проектирования.

Помимо этого, руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков напомнил, что в прошлом году на территории столицы появилось два пешеходных моста.

«Один протяженностью 58 м расположен между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его встроили в существующие укрепления берегов Водоотводного канала и гармонично вписали в сложившуюся застройку. Второй — мост через Яузу протяженностью 243 м, который обеспечил связь между учебными корпусами Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана», — объяснил он.

Известно, что Мосгосстройнадзор занимается контролем хода работ на каждом их этапе.

Также по поручению мэра Москвы Сергея Собянина качеству и безопасности сложных инженерных сооружений в столице уделяется большое внимание.

Ранее градоначальник открыл велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.