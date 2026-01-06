Ефимов: 4 образовательных объекта возводят в Метрогородке

На территории столичного района Метрогородок одновременно возводят четыре образовательных учреждения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящее время в районе Метрогородок идет строительство четырех образовательных объектов: одной школы и трех детских садов. Их совокупная площадь превышает 29 тыс. кв. м. В общей сложности образовательные объекты смогут посещать более 1,1 тыс. детей. В зданиях создадут все условия для комфортного образовательного и воспитательного процесса. В одном из детских садов будет бассейн. На территории школы и еще одного детского сада оборудуют учебно-опытные зоны с теплицей и грядками для занятий на улице», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что все четыре объекта после завершения работ девелоперы намерены передать в собственность города.

Строительство детских садов и школы ведется в новых жилых кварталах на улицах Тагильской, Николая Химушина, Открытом шоссе и в 1-м Иртышском проезде. Вокруг зданий оборудуют зоны для отдыха и физической активности. Для детских садов запланированы прогулочные и спортивные площадки. Возле школы появятся игровые зоны и стадион с универсальной площадкой для волейбола и баскетбола, сектором для прыжков в длину и беговыми дорожками.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, крупнейшим из строящихся объектов является школа на 550 учеников. Ее внутреннее пространство площадью около 15,5 тыс. кв. м будет разделено на блоки для начальной, основной и старшей школы. Занятия пройдут в современных лабораторно-исследовательских комплексах, универсальных и профильных учебных кабинетах.

«Характерной чертой здания будет скругленная центральная часть с витражным остеклением. На первом этаже под ней разместится открытый круглый атриум с колоннадой. Над ним на втором этаже расположится медиатека», — сказал Овчинский.

Территории вокруг образовательных учреждений благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны. Как внутри зданий, так и снаружи будет создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Строительство осуществляется с использованием материалов, отвечающих современным стандартам безопасности и долговечности.

Мосгосстройнадзор ведет контроль на всех этапах возведения объектов социальной инфраструктуры в столице. Инспекторы комитета суммарно провели на площадках 15 проверок, в ходе которых оценивали выполненный объем работ и примененные материалы на соответствие утвержденным проектным решениям. В выездах принимают участие специалисты подведомственного центра экспертиз для того, чтобы гарантировать качество и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Коммунарке построят крупный образовательный комплекс. Строительство соцобъектов в Москве соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».