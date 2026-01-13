Ефимов: 34 объекта образования построили в ТиНАО за 2 года

С начала 2024 года в ТиНАО за счет бюджетных и внебюджетных средств возвели 34 образовательных объекта, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые объекты становятся частью активно развивающейся территории. Чтобы обеспечить жителей местами в учебных учреждениях, застройщики возводят детские сады и школы в рамках единого жилого квартала.

«Троицкий и Новомосковский — одни из самых активно развивающихся административных округов столицы: за два года там построили 34 образовательных объекта. В 2025-м появилось 15 школ и детских садов. В них удалось создать более 11 тысяч мест для учащихся. Новые объекты возводят за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств. Прилегающую территорию комплексно благоустраивают: высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники», — поделился вице-мэр.

В одном из ЖК Коммунарки в этом году построили и уже открыли две школы и один сад. В совокупности в них занимаются 2520 школьников и дошкольников. Там созданы комфортные условия для учебы и отдыха детей. Внутри сформированы современные образовательные пространства, на прилегающих территориях высадили деревья, кустарники, разбили цветники, благоустроили школьные стадионы, игровые и спортивные площадки.

«Одна из построенных школ расположилась по адресу: ул. Большое Понизовье, д. 2. Ее здание представляет собой сочетание двух квадратных объемов, соединенных по центру. В одной части размещается блок начальной школы, в другой — помещения средних и старших классов. Еще одна школа, также рассчитанная на 1150 учеников, имеет Г-образную форму. В правом крыле расположены кабинеты для старших и средних классов, а в левом — для младших. Центральная часть обоих зданий отведена под общешкольные помещения: пищеблок полного технологического цикла с обеденным залом, медпункт, медиатеку и зал для проведения мероприятий», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Всего же в составе этого жилого комплекса возвели восемь детских садов для почти 1,8 тыс. воспитанников. В настоящий момент идет строительство еще трех детских садов на 720 мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в минувшем году построили свыше 110 новых детских садов, школ, больничных корпусов, спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры.

