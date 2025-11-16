Ефимов: 33 тыс москвичей оформили документы на жилье по реновации за 9 месяцев 2025 г

За 9 месяцев текущего года около 33 тыс. москвичей заключили договоры на квартиры в новостройках, построенных в рамках программы реновации. Это на 25% больше аналогичного показателя 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С января по сентябрь документы на квартиры в современных жилых комплексах по программе реновации оформили около 33 тыс. москвичей из 480 старых домов. Это почти на четверть больше, чем за первые 9 месяцев 2024 года, когда правообладателями равнозначного жилья в новостройках стали примерно 26,6 тыс. человек», — рассказал Ефимов.

Он подчеркнул, что все участники программы реновации получили комфортные квартиры в тех же районах, где проживали ранее. Исключение составили только Зеленоград и ТиНАО, в которых переселение ведется в пределах округа.

Вице-мэр добавил, что все новостройки соответствуют стандартам безбарьерной среды. Вокруг жилых комплексов обустроены зеленые зоны, оборудованы детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. В непосредственной близости имеется развитая инфраструктура.

Первые этажи жилых домов займут магазины, предприятия сферы услуг и городские учреждения. Это улучшает качество жизни и способствует формированию удобной городской инфраструктуры.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, получившие квартиры по программе реновации с января по сентябрь москвичи проживают в 3 округах столицы. На востоке Москвы договоры с департаментом заключили свыше 7,3 тыс. человек. На севере новое жилье получили почти 5,8 тыс. жителей, а на северо-востоке — около 4 тыс. участников программы. Всем переселенцам предоставлены квартиры с отделкой, что значительно облегчает процесс переезда. Новоселам не нужно тратить силы и средства на ремонт, достаточно лишь обустроить интерьер по своему вкусу.

Столичную программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и коснется почти 1 млн москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Ранее Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

Более подробную информацию о реализации программы реновации все желающие могут узнать по ссылке.

