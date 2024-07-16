Ефимов: 30 новостроек передали под заселение по реновации в Москве за полгода

В столице с начала этого года под заселение по программе реновации были переданы 30 жилых комплексов. Современные квартиры в них получат свыше 15 тыс. москвичей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В столице с начала этого года под заселение по программе реновации были переданы 30 жилых комплексов. Современные квартиры в них получат свыше 15 тыс. москвичей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Во всех реновационных квартирах есть готовая улучшенная отделка по стандартам программы — жильцам нужно лишь распаковать свои вещи. На первых этажах новостроек разместили вестибюли, комнаты для хранения колясок и велосипедов. Там же начитают работать различные магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, взрослые и детские секции.

«За первые полгода под заселение жителей по программе реновации город передал 30 новостроек в 21 районе столицы. Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тыс. москвичей из 84 расселяемых домов», — заявил Ефимов.

Всего со старта программы реновации в мегаполисе под заселение передали 307 новостроек. Их возвели во всех административных округах города.

Как заявили в пресс-службе департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, наибольшее количество новостроек по реновации — 12 — передали под заселение на востоке Москвы, по 5 жилых комплексов — на западе и юго-востоке. Сейчас идет переселение жителей 7 столичных округов.

С информацией о программе реновации можно знакомиться на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по реновации можно узнать по ссылке.

Программа реновации в Москве была утверждена в августе 2017 года и затронула 1 млн горожан, проживающих в 5176 домов под расселение. За 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек, обеспечив переселение свыше 47 тыс. москвичей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить вдвое темпы реализации данной программы.

Москва является одним из лидеров среди регионов РФ по темпам и объемам строительства. За последние 5 лет в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в 2 раза: с 3 до 5-7 млн «квадратов» в год.