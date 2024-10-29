Ефимов: 3 учреждения образования возвели в Москве за счет горбюджета в 2024 году

С начала текущего года на средства городского бюджета Москвы в Северном Чертанове и Ховрине возвели 3 образовательных учреждения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Расширение образовательной инфраструктуры — один из ключевых элементов развития городских территорий. Так, с начала текущего года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице построили 3 объекта образования, рассчитанные более чем на 1 тыс. мест. В частности, новый учебный корпус на 500 учеников 8-11 классов площадью свыше 8,8 тыс. кв. м появился на Клинской улице в районе Ховрино», — рассказал Ефимов.

Здание высотой в пять этажей пристроили к действующей школе № 1474. Кроме специализированных и универсальных учебных кабинетов объект включает 2 лабораторно-исследовательских комплекса и медиатеку с зонами для групповых и индивидуальных занятий.

На юге столицы в Северном Чертанове построили еще одно учреждение образования. Здание площадью более 5,8 тыс. кв. м рассчитано на 300 учеников. В него входит пищеблок полного технологического цикла, обеденный зал, зал для мероприятий, специализированные и универсальные учебные кабинеты. На прилегающей территории разместились учебно-опытная зона, амфитеатр и спортплощадка.

«Еще одна новая школа площадью более 8 тыс. кв. м открылась по адресу: улица Фестивальная, дом 16А. Корпус рассчитан на 200 школьных и 150 дошкольных мест», — отметил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что учебный комплекс отличается безопасным и комфортным образовательным пространством с безбарьерной средой для детей с ОВЗ.

Создание качественной и удобной среды в городе подразумевает возведение вблизи жилых кварталов соцобъектов, включая детсады и школы.