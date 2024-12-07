Ефимов: 3 участка в Ново-Переделкине реорганизуют по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на западе Москвы проведут редевелопмент неэффективно используемых участков суммарной площадью в 8,77 га. Соответствующий проект решения опубликовали на официальном портале столичного правительства, сообщила заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Ново-Переделкине подлежат реорганизации три участка общей площадью 8,77 га, которые входят в один проект комплексного развития территории. Здесь предусмотрено строительство 138,5 тыс. кв. м недвижимости. Вложения в развитие площадок составят около 27,13 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект — 654,6 млн рублей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря реализации проекта город получит более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Участки находятся вблизи станции метрополитена «Боровское шоссе». Также неподалеку располагаются природный заказник «Долина реки Сетунь» и Чоботовкий лес.

«На территории возведут современные жилые комплексы общей площадью 92 тыс. кв м. Инфраструктуру дополнят общественно-деловые объекты, площадь которых составит 46,5 тыс. кв. м», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что на участках возникнут отделения банков, рестораны, кафе, магазины, офисы и спортивно-развлекательные комплексы. Площадки будут благоустроены и обустроены дорожками.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Работу ведут в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.